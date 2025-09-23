25 دولة تعرض المساعدة في علاج مرضى من غزة في الضفة

الساعة 08:39 ص|23 سبتمبر 2025
جرحى
فلسطين اليوم

عرضت كندا وفرنسا وألمانيا ودول غربية وأوروبية أخرى تقديم مساهمات مالية أو طواقم طبية أو معدات لازمة لعلاج مرضى من قطاع غزة في الضفة الغربية التي تحتلها إسرائيل.

وقالت الدول في بيان مشترك أصدرته كندا الاثنين "نناشد إسرائيل بشدة معاودة فتح الممر الطبي إلى الضفة الغربية المحتلة، بما فيها القدس المحتلة، حتى يتسنى استئناف عمليات الإجلاء الطبي من غزة، ويحصل المرضى على العلاج الذي يحتاجونه بشدة في الأراضي الفلسطينية".

وكانت النمسا وبلجيكا وكندا وفرنسا وألمانيا وإيطاليا والاتحاد الأوروبي وبولندا من بين الدول الأربع والعشرين الموقعة على البيان. ولم تدرج الولايات المتحدة ضمن الدول الموقعة.

 