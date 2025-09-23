الاحتلال يحوّل منزلين في سلفيت وكفر الديك إلى ثكنات عسكرية

فلسطين اليوم

شددت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء 23 سبتمبر 2025، من إجراءاتها العسكرية في محافظة سلفيت، بعد أن حوّلت منزلين لمواطنين إلى ثكنات عسكرية.

وأفادت مصادر محلية لـ"وفا"، بأن قوات الاحتلال تمركزت في منزل المواطن جهاد مرزوق ديك في بلدة كفر الديك غرب سلفيت، وأبلغت أصحاب المنزل بضرورة مغادرته والعودة إليه يوم غد.

كما حوّلت قوات الاحتلال منزل المواطن سعيد صالح شاهين في مدينة سلفيت إلى ثكنة عسكرية، في الوقت الذي أغلقت فيه المدخل الشمالي للمدينة، وسط انتشار مكثف لجنودها في محيط المكان.