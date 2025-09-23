ترامب يعرض على قادة عرب مقترحاً لإنهاء الحرب

فلسطين اليوم

من المقرر، أن يقدم الرئيس الأميركي دونالد ترامب اليوم الثلاثاء 23 سبتمبر 2025، لمجموعة من قادة الدول العربية والإسلامية، مُقترحاً للسلام ومستقبل الحكم في غزة بعد الحرب.

وقال موقع أكسيوس، نقلاً عن مسؤولين أميركيين وعرب، أن مسؤولين من السعودية والإمارات وقطر ومصر والأردن وتركيا وإندونيسيا وباكستان سيشاركون في الاجتماع.

وكانت الناطقة باسم البيت الأبيض، كارولاين ليفيت قد قالت للصحافيين، إن ترامب سيعقد "اجتماعاً متعدد الأطراف" مع قادة الدول المذكورة أثناء حضوره اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة التي ستركّز بشكل كبير على حرب غزة، دون أن تذكر أي تفاصيل إضافية.

من جهتها، قالت فيه القناة 12 الإسرائيلية، الاثنين، إن ترامب سيطرح خلال اللقاء، الرؤية الأميركية لإنهاء الحرب على قطاع غزة. وأشارت إلى أن ترامب ومبعوثه للشرق الأوسط، ستيف ويتكوف، سيعرضان على القادة "مبادئ" الرئيس الأميركيّ لإنهاء الحرب على غزة، والتي ترتكز على إطلاق سراح جميع الرهائن الإسرائيليين، وإنهاء الحرب، وانسحاب الجيش الإسرائيليّ من القطاع، وخطّة "اليوم التالي" للحرب، كما قالت القناة إن الخطة قد تتضمن جوانب تعارضها إسرائيل مثل منح السلطة الوطنية الفلسطينية دوراً في القطاع.

وذكر الموقع أن الولايات المتحدة تريد أيضا من الدول العربية والإسلامية الموافقة على إرسال قوات عسكرية إلى غزة للمساعدة في انسحاب إسرائيل وتوفير تمويل عربي وإسلامي للمرحلة الانتقالية وإعادة الإعمار، في حين قالت القناة نقلاً عن مسؤولين عرب وأميركيين، فإن هذه هي المرة الأولى التي يعرض فيها الرئيس ترامب رؤيته لإنهاء الحرب على غزة.

يأتي ذلك فيما نقلت شبكة "فوكس نيوز"، عن مسؤول كبير في إدارة الرئيس الأميركي، ومصدر آخر شارك في مفاوضات وقف إطلاق النار في غزة، أن حركة حماس بعثت رسالة إلى دونالد ترامب تطلب منه شخصياً ضمان وقف إطلاق النار 60 يوماً مقابل الإفراج عن نصف المحتجزين الإسرائيليين. وقال كبير مراسلي الشبكة في القدس، تري ينغست، اليوم الاثنين: "نفهم أنّ هذه الرسالة موجودة حالياً مع الجانب القطري ومن المتوقع تسليمها إلى الرئيس ترامب هذا الأسبوع".