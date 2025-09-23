حرب الإبادة تشتد: قصف عنيف وخروج مستشفيين عن الخدمة

فلسطين اليوم

واصلت طائرات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء 23 سبتمبر 2025، قصفها العنيف على مدار الساعة لمجمل مناطق قطاع غزة، استمراراً لحرب الإبادة الجماعية، فضلاً عن توسيع جيش الاحتلال الإسرائيلي عمليات الإبادة البرية إلى عمق المدينة المكتظة بالسكان، التي تواجه كارثة إنسانية في ظل أزمة المستشفيات وانعدام المأوى لآلاف النازحين الباحثين عن النجاة.

و تشهد مدينة غزة منذ ساعات الفجر، قصفًا جويًا ومدفعيًا عنيفًا استهدف أحياء متفرقة، بينها تل الهوى والرمال الجنوبي والشمالي وحي النصر والشيخ رضوان ومنطقة النفق وحي الدرج والبلدة القديمة في حي الزيتون، ما أدى إلى تصاعد كثيف لأعمدة الدخان التي غطّت سماء المدينة.

وأفاد شهود عيان، أن طيران الاحتلال الحربي قصف مربعًا سكنيًا قرب مفرق السامر وسط المدينة، تضرر خلاله مبنى عيادة الإغاثة الطبية الفلسطينية.

كما تمركزت الآليات العسكرية الإسرائيلية في حي الرمال الجنوبي بين المقر الرئيسي لـ"الأونروا" والجامعة الإسلامية، وعلى امتداد شارع تونس، وفي محيط المستشفى الميداني الأردني، وسط تفجير عربات مفخخة بمنازل المواطنين في أحياء تل الهوى والرمال الجنوبي.

وفي السياق ذاته، تمركزت آليات الاحتلال قرب مفرق العيون في حي النصر، وعلى امتداد شارع الجلاء، إضافة إلى محيط بركة الشيخ رضوان ومنطقة السودانية شمال مدينة غزة.

كما يشهد غرب المدينة تحليقًا مكثفًا لطائرات الاحتلال بمختلف الأنواع، فيما تغمر رائحة البارود الأجواء نتيجة القصف والتفجيرات التي طالت منازل وبنايات في عدة مناطق بالمدينة.

وأعلنت مصادر طبية فلسطينية، أمس الاثنين، خروج مستشفيين عن الخدمة كلياً في مدينة غزة، مع تصاعد عدوان الاحتلال الإسرائيلي على المدينة.

وقالت المصادر إن مستشفى الرنتيسي للأطفال ومستشفى العيون خرجا عن الخدمة كلياً نتيجة استهداف الاحتلال الإسرائيلي المستمر لمحيط المستشفيين، إلى جانب تدمير مركز صحي تابع للإغاثة الطبية في مدينة غزة.

وأشارت إلى أن الاحتلال يتعمد على نحوٍ ممنهج ضرب منظومة الخدمات الصحية ضمن سياسة الإبادة الجماعية التي يشنها على القطاع، إذ باتت جميع المرافق الصحية والمستشفيات من دون طرق آمنة تتيح للمرضى والجرحى الوصول إليها.

كما كثف الاحتلال الإسرائيلي عمليات القصف الجوي والمدفعي إلى جانب عمليات النّسف والتوغل، وشهدت الساعات الأخيرة تركيز جيش الاحتلال الإسرائيلي على مناطق بعينها لدفع الناس للنزوح نحو مناطق الجنوب ووسط القطاع، في ظل وجود مئات الآلاف من الفلسطينيين الذين لم يغادروا مدينة غزة حتّى اللحظة.