مقتل ضابط صهيوني برتبة رائد في قطاع غزة

فلسطين اليوم

أعلن المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي اليوم الثلاثاء 23 سبتمبر 2025، عن مقتل ضابط إسرائيلي برتبة رائد في معارك شمال قطاع غزة.

وقالت قناة كان العبرية، انه بعد ظهر أمس الاثنين، أطلق مسلحون فلسطينيون قذيفة مضادة للدروع باتجاه دبابة للجيش في مدينة غزة. حيث ادت القذيفة لمقتل ضابط إسرائيلي برتبة رائد.

واضافت ان الرائد "شاحار بوزغلو" هو أول قتيل في مدينة غزة منذ أن بدأ الجيش العملية لاحتلال المدينة قبل أسبوعين.