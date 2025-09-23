مقتل ضابط صهيوني برتبة رائد في قطاع غزة

الساعة 08:05 ص|23 سبتمبر 2025
فلسطين اليوم

أعلن المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي اليوم الثلاثاء 23 سبتمبر 2025، عن مقتل ضابط إسرائيلي برتبة رائد في معارك شمال قطاع غزة.

وقالت قناة كان العبرية، انه بعد ظهر أمس الاثنين، أطلق مسلحون فلسطينيون قذيفة مضادة للدروع باتجاه دبابة للجيش في مدينة غزة. حيث ادت القذيفة لمقتل ضابط إسرائيلي برتبة رائد. 

واضافت ان الرائد "شاحار بوزغلو" هو أول قتيل في مدينة غزة منذ أن بدأ الجيش العملية لاحتلال المدينة قبل أسبوعين.