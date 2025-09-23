طقس فلسطين: أجواء صيفية حارة

فلسطين اليوم

توقعت دائرة الأرصاد الجوية أن تشهد البلاد خلال الأيام المقبلة أجواء متقلبة بين الحارة والعادية، مع تحذيرات من التعرض المباشر لأشعة الشمس في ساعات الذروة.

ودعت الأرصاد الجوية إلى تجنب التعرض المباشر لأشعة الشمس خاصة يومي الإثنين والثلاثاء بين الساعة 11 صباحا و4 عصرا، والحذر من إشعال النار في الأماكن التي تكثر فيها الأعشاب الجافة.

يتوقع الراصد الجوي أن يستمر الارتفاع على درجات الحرارة، اليوم الثلاثاء، لتصبح أعلى من المعدل السنوي بخمس درجات.

ويكون الجو شديد الحرارة في المناطق الغورية وحرارة تتجاوز فيها الحرارة الأربعين مئوية. ليلا يسود جو منعش في المناطق الجبلية.

الرياح جنوبية غربية إلى جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

أما في يوم الأربعاء، يطرأ انخفاض طفيف على درجات الحرارة، وطقس صيفي عادي غائم جزئيا.

وتكون الأجواء حارة نسبيا في السهول والسواحل، بينما تبقى شديدة الحرارة في الأغوار والبحر الميت.

وتكون الحرارة ضمن المعدلات السنوية العامة لمثل هذا الوقت من العام. ليلا يصبح الجو لطيفا مع بعض البرودة في كافة المناطق الجبلية وجو لطيف ومنعش في باقي المناطق.

الرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحيانا، والبحر متوسط ارتفاع الموج.

يوم الخميس، يطرأ انخفاض آخر طفيف على درجات الحرارة، لتصبح أدنى من معدلها العام حوالي 3-4 درجات مئوية ويحتمل سقوط أمطار محلية متفرقة على بعض المناطق.

ويكون الجو صيفيا عاديا وغائما جزئيا شديد الاعتدال في المناطق الجبلية، ومائلة للاعتدال في السواحل، مع بقاء الأجواء شديدة الحرارة في الأغوار والبحر الميت.

ليلا يصبح الجو لطيفاً مع بعض البرودة في كافة المناطق الجبلية وجو لطيف ومنعش في باقي المناطق.

الرياح غربية إلى شمالية غربية نشطة السرعة والبحر مائج.