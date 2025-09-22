مستوطنون يحرقون مركبة وينصبون خيمة في الخليل

فلسطين اليوم

أحرق المستوطنون مركبة فلسطينية، اليوم الإثنين، ونصبوا خيمة في الخليل جنوب الضفة الغربية.

وأفادت مصادر محلية أن مستوطنين مسلحين من مستوطنة "خفات جال"، المقامة على أراضي المواطنين شرق مدينة الخليل، يرافقهم جنود الاحتلال، أحرقوا مركبة المواطن عبيدة عبد الهادي عيسى دريس، في خلة النتش، ولاذوا بالفرار.

وفي حادث منفصل، نصب مستوطنون خيمة استيطانية في أراضي المواطنين شرقي منطقة إغوين ببلدة السموع جنوب الخليل.

وتأتي هذه الاعتداءات في ظل تصاعد ملحوظ في وتيرة الانتهاكات، حيث وثقت هيئة مقاومة الجدار والاستيطان في بيان لها 1613 اعتداء شنها جيش الاحتلال والمستوطنون في الضفة الغربية خلال أغسطس/ آب الماضي.