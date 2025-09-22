تظاهرات واسعة في إيطاليا للمطالبة بإنهاء الإبادة في غزة

فلسطين اليوم

شهدت إيطاليا، اليوم الاثنين، تظاهرات واسعة دعماً لفلسطين، ومطالبة بإنهاء الإبادة التي يشنها الاحتلال في قطاع غزة.

ودعا منظمو التظاهرات إلى اعتصامات في ساحات المدن الإيطالية من أجل الضغط على السلطات لقطع العلاقات مع الاحتلال الإسرائيلي، فيما انضمت 60 مدينة إيطالية إلى الإضراب العام.

ووجّه أكثر من 200 رجل قانون نداء من أجل إنهاء الإبادة الجماعية في قطاع غزة.

وفي وقت سابق، أكد وزير الخارجية الإيطالي أنطونيو تاياني أن بلاده منفتحة على دراسة فرض عقوبات تجارية من الاتحاد الأوروبي على "إسرائيل"، موضحاً أن هذه الخطوات تأتي في إطار جهود المجتمع الدولي للضغط على كيان الاحتلال لإنهاء العدوان على الفلسطينيين وضمان حماية المدنيين.