إصابة 5 جنود للاحتلال باستهداف دبابة في قطاع غزة

فلسطين اليوم

أعلنت مصادر عبرية، اليوم الاثنين، إصابة 5 جنود للاحتلال الإسرائيلي، جراء استهداف دبابة بصاروخ مضاد للدروع في قطاع غزة.

وقالت المصادر العبرية، إن 5 جنود أصيبوا أحدهم بحالة حرجة، جراء استهداف دبابة بصاروخ مضاد للدروع في القطاع.

وأشارت إلى إصابة دبابة بقذيفة مضادة للدروع في القطاع.

وتواصل المقاومة الفلسطينية تصديها لتوغل الاحتلال وعدوانه البري على مدينة غزة وشمال القطاع.