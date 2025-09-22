61 شهيدًا و220 مصابًا في غزة خلال 24 ساعة

فلسطين اليوم

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في غزة، اليوم الاثنين، وصول 61 شهيدًا و220 مصابا إلى مستشفيات القطاع خلال الـ24 ساعة الماضية،

وأشارت الصحة في التقرير الإحصائي اليومي لحصيلة العدوان، إلى أن عددًا من الضحايا ما زالوا تحت الركام وفي الطرقات، تعجز طواقم الإسعاف والدفاع المدني عن الوصول إليهم حتى اللحظة.

وقالت إن حصيلة العدوان الإسرائيلي ارتفعت إلى 65,344 شهيدًا و166,795 إصابة منذ السابع من تشرين الأول /أكتوبر للعام 2023م.

وذكرت أن حصيلة العدوان منذ 18 آذار/مارس 2025 حتى اليوم، بلغت 12,785 شهيدًا و54,754 مصابا.

وأفادت الصحة بإصابة 23 مواطنا جراء استهداف الاحتلال منتظري المساعدات خلال الساعات الـ24 الماضية.