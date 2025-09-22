بريطانيا تحذر الاحتلال من ضم أجزاء من الضفة الغربية

فلسطين اليوم

قالت وزيرة الخارجية البريطانية إيفيت كوبر "إنها حذرت إسرائيل من الإقدام على ضم أجزاء من الضفة الغربية، كرد فعل على اعتراف المملكة المتحدة بالدولة الفلسطينية".

وأضافت كوبر أنها أبلغت نظيرها الإسرائيلي بضرورة عدم الإقدام على مثل هذا التصرف.

جاء ذلك في تصريحات صحفية أدلت بها كوبر قبل مشاركتها في المؤتمر الدولي رفيع المستوى للتسوية السلمية للقضية الفلسطينية وتنفيذ حل الدولتين، الذي سيعقد مساء اليوم الاثنين، في مقر الأمم المتحدة بنيويورك، حيث من المقرر أن تصدر فرنسا ودول أوروبية أخرى إعلاناً مماثلاً.

وأوضحت كوبر أن الاعتراف بفلسطين يتعلق بحماية السلام والعدالة والأمن الحيوي للشرق الأوسط، متعهدةً بمواصلة العمل مع الجميع في جميع أنحاء المنطقة من أجل تحقيق ذلك.

وتابعت قائلة "مثلما نعترف بإسرائيل.. يجب أن نعترف أيضًا بحق الفلسطينيين في إقامة دولة خاصة بهم".

وكان رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر قد أعلن أمس الأحد، اعتراف المملكة المتحدة بدولة فلسطين، كما أعلنت كل من كندا وأستراليا والبرتغال اعترافها بإقامة فلسطين.