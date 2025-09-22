تعرف على حالة طقس فلسطين اليوم الاثنين

فلسطين اليوم

توقعت دائرة الأرصاد الجوية، اليوم الاثنين، أن يكون الجوحارًا نسبيًا إلى حار، مع ارتفاع إضافي على درجات الحرارة لتصبح أعلى من معدلاتها السنوية العامة بحدود 3-4 درجات مئوية، والرياح جنوبية غربية إلى جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

وتوقعت الأرصاد أن يكون الجو في ساعات المساء والليل صافياً بوجه عام ومعتدلاً في معظم المناطق، والرياح غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، والبحر متوسط ارتفاع الموج.

وعن يوم غدٍ الثلاثاء، فيستمر الطقس حارًا نسبيًا إلى حار، ويطرأ ارتفاع طفيف آخر على درجات الحرارة لتصبح أعلى من معدلها السنوي العام بحدود 4-5 درجات مئوية، مع رياح جنوبية غربية إلى جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

ويوم الأربعاء، تتأثر البلاد بكتلة هوائية معتدلة، حيث يكون الجو غائمًا جزئيًا بوجه عام، وتنخفض درجات الحرارة بشكل ملموس لتصبح أقل من المعدل السنوي بقليل. وتكون الرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحيانًا، والبحر متوسط ارتفاع الموج.

هذا وتتواصل تأثيرات الكتلة الهوائية المعتدلة يوم الخميس، حيث يكون الجو غائمًا جزئيًا، وتنخفض درجات الحرارة مجددًا لتصبح دون المعدل العام بحوالي 3-4 درجات مئوية، مع احتمالية لسقوط أمطار محلية متفرقة على بعض المناطق. وتكون الرياح غربية إلى شمالية غربية نشطة السرعة، والبحر مائجًا.

ويوم الجمعة، يطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة، مع بقاء الأجواء غائمة جزئيًا بوجه عام.