الاحتلال يشن حملة مداهمات واعتقالات في الضفة الغربية

فلسطين اليوم

اقتحمت قوات الاحتلال، فجر اليوم الاثنين، مناطق متفرقة من الضفة الغربية المحتلة، واعتقلت عددا من المواطنين.

وأفادت مصادر محلية، بأن قوات الاحتلال اعتقلت رئيس رابطة علماء فلسطين الشيخ مصطفى شاور، بعد مداهمة منزله في المدينة.

كما اعتقلت قوات الاحتلال المواطن عبد الرحمن عمرو خلال اقتحامها حي عمرو في منطقة واد الهرية، ودهمت عددًا من منازل المواطنين في المنطقة ذاتها.

وطالت اعتقالات الاحتلال الشاب تيسير حشاش خلال اقتحام مخيم بلاطة شرق نابلس، وسط انتشار مكثف لقواتها في أزقة المخيم.

وفي رام الله، نفّذت قوات الاحتلال حملة مداهمات واعتقالات واسعة في قرية المغير شمال شرق المدينة، واعتقلت الشاب محمد سامي أبو عليا بعد اقتحام منزله، كما اعتقلت الأسير المحرر عطالله نشأت نعسان، الذي كان قد أمضى 20 شهراً في سجون الاحتلال خلال اعتقاله السابق.