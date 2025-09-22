إصابتان برصاص الاحتلال في بلدة يعبد بجنين

فلسطين اليوم

أصيب فلسطينيان، فجر اليوم الاثنين، برصاص قوات الاحتلال خلال اقتحامها بلدة يعبد، جنوبي غرب مدينة جنين، شمالي الضفة الغربية المحتلة.

وأفادت مصادر محلية بأن شابين أصيبا بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط، نتيجة إطلاق جنود الاحتلال النار على المواطنين الفلسطينيين قرب المدخل الشرقي، تزامنًا مع اقتحام بلدة يعبد.

وبحسب المصادر، نقلت الإصابتين إلى مشافي جنين لاستكمال تلقي العلاج، مشيرة إلى أن الإصابات كانت في منطقة الصدر ووصفت بـ "الطفيفة".

ويواصل جيش الاحتلال عدوانه على جنين ومخيمها لليوم الـ 245 على التوالي، مع استمرار عمليات تدمير المنازل والبنية التحتية.