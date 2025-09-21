الاحتلال يستخدم آلية جديدة لتدمير غزة.. انفجارات تحدث زلازل بقوة 3.7 درجات

فلسطين اليوم

ذكرت حركة حماس، السبت، إن جيش الاحتلال الإسرائيلي يستخدم عربات مسيرة مفخخة محملة بأطنان من المتفجرات بهدف إبادة المدنيين وتدمير الأحياء السكنية بمدينة غزة، في إطار حرب الإبادة التي يرتكبها في القطاع منذ نحو عامين.

وأضافت في بيان أن "جيش الاحتلال يسيّر العربات المفخخة إلى عمق الأحياء السكنية ثم يفجرها لإحداث أوسع مساحة من التدمير والقتل"، مبينة أن منظمات حقوقية وثقت تفجير نحو 120 عربة خلال أسبوع واحد، محمّلة بمئات الأطنان من المتفجرات.

وأكد بيان حماس أن "العالم يشهد جرائم مروّعة ترتكبها حكومة مجرم الحرب (رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين) نتنياهو، المطلوب للمحكمة الجنائية الدولية، تشمل السعي لتدمير مدينة غزة وتهجير سكانها تحت وطأة المجازر والقصف، واستخدام مختلف وسائل القتل والإبادة، وفي مقدمتها العربات المُفخخة المُسيّرة".

كما طالبت المجتمع الدولي والدول العربية والإسلامية والمؤسسات الأممية، "بالتحرك الفوري لوقف هذه الجرائم، واتخاذ خطوات عملية لردع الاحتلال ومحاسبة قادته على ما اقترفوه بحق الشعب الفلسطيني وبحق الإنسانية".

من جانبه قال المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان في بيان، إن جيش الاحتلال يفجر ما يزيد على 17 عربة مفخخة يوميا بمدينة غزة، "وتعادل الواحدة منها زلزالا بقوة 3.7 درجات على مقياس ريختر".

وأوضح المرصد الذي يتخذ من جنيف مقرا له أن "جيش الاحتلال الإسرائيلي فجّر خلال الأسبوع الأخير نحو 120 عربة مفخخة محمّلة بما يقارب 840 طنا من المتفجرات بين المنازل السكنية في مدينة غزة".

ويواصل الاحتلال الإسرائيلي قصفه المكثف لأحياء مدينة غزة، خاصة الغربية المكتظة بالنازحين القادمين من الأحياء الشرقية بعد عمليات التدمير المكثفة التي تجريها القوات الإسرائيلية هناك، بالتزامن مع تنفيذ عمليات تفجير للمنشآت السكنية في الأحياء الشمالية الغربية.

وفي الثامن من الشهر الماضي، أقرت الحكومة الإسرائيلية خطة طرحها نتنياهو لإعادة احتلال قطاع غزة بالكامل تدريجيا، بدءا بمدينة غزة، التي يسكنها نحو مليون فلسطيني.

وبدعم أمريكي، ترتكب دولة الاحتلال منذ السابع تشرين الأول/ أكتوبر 2023 إبادة جماعية بغزة، خلّفت 65 ألفا و208 شهداء و166 ألفا و271 مصابا، معظمهم أطفال ونساء، ومجاعة أزهقت أرواح 442 فلسطينيا بينهم 147 طفلا.