بريطانيا: احتمال وقف إطلاق النار في غزة تبخر بعد قصف قطر

فلسطين اليوم

أكد نائب رئيس الوزراء البريطاني ديفيد لامي، اليوم الأحد، أنّ الهجوم الإسرائيلي على قطر أجهض فرص التوصل إلى وقف لإطلاق النار في قطاع غزة.

وقال لامي خلال مقابلة مع شبكة "سكاي نيوز" إنّ "احتمال التوصل إلى وقف إطلاق النار قد تبخر بعد هجوم قطر"، مضيفا أنه "منذ إعلاننا في تموز/ يوليو، ومع وقوع هذا الهجوم (على قطر)، باتت التوقعات قاتمة".

وأشار المسؤول البريطاني إلى أن إسرائيل تواصل بناء مستوطنات جديدة على الأراضي الفلسطينية المغتصبة في الضفة الغربية.

وفي 9 أيلول/ سبتمبر الجاري، شن جيش الاحتلال الإسرائيلي، هجوما جويا على قيادة حركة "حماس" بالدوحة، الأمر الذي أدانته قطر وأكدت احتفاظها بحق الرد على هذا العدوان، وشكلت لجنة قانونية لاتخاذ إجراءات في هذا الصدد.

فيما أعلنت "حماس" نجاة وفدها المفاوض بقيادة رئيسها بغزة خليل الحية، من محاولة الاغتيال، ومقتل مدير مكتبه جهاد لبد، ونجله همام الحية، و3 مرافقين.