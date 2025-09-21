"اليونيسف" عن الغارة الإسرائيلية على بنت جبيل: استهداف الأطفال غير مقبول ولا يُبرر

فلسطين اليوم

أدانت منظمة الأمم المتحدة للطفولة، "اليونيسف"، بشدّة واستنكرت "مقتل" (استشهاد) 3 أطفال من عائلة واحدة في غارة على جنوب لبنان، في إشارة إلى العدوان الإسرائيلي دون أن تسمّه.

وأكدت المنظمة أن استهداف الأطفال "أمر غير مقبول ولا يمكن تبريره"، مشددة على أنه "لا يجوز أبداً أن يدفع أي طفل حياته ثمناً للنزاع".

وشدّدت "اليونيسف" على "ضرورة وقف الأعمال العدائية فوراً لضمان حماية كل طفل".