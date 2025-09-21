لبنان: 5 شهداء بينهم 3 أطفال في عدوان للاحتلال على بنت جبيل

فلسطين اليوم

أعلن مركز عمليات طوارئ الصحة التابع لوزارة الصحة اللبنانية أن العدوان الإسرائيلي على مدينة بنت جبيل أسفر في حصيلة أولية عن ارتقاء 5 شهداء، بينهم 3 أطفال، وإصابة شخصين.

ومن بين الشهداء الخمسة، أب و3 من أطفاله.

وفي سياق انتهاك الاحتلال المستمر لإعلان وقف النار، أفاد مراسلنا بإلقاء قوات الاحتلال المزيد من القذائف الضوئية في أجواء بلدة عيترون، كما أطلقت قذائف ضوئية بين بلدتي يارون ومارون الراس بهدف إشعال الحرائق.

وألقت محلّقة إسرائيلية قنبلة صوتية في بلدة كفركلا أثناء مراسم تشييع الشهيد حسن شحرور، الذي ارتقى في غارة الخردلي.