بريطانيا وكندا وأستراليا تعترف رسميًا بدولة فلسطين

فلسطين اليوم- وكالات

أعلنت كل من بريطانيا وكندا وأستراليا اليوم الأحد 21 سبتمبر 2025، اعترافها الرسمي بـدولة فلسطين في موقف موحّد وُصف بأنه نقطة تحوّل تاريخية في مسار الصراع الفلسطيني-الإسرائيلي، وانتصار لمبادئ العدالة وحقوق الشعوب في تقرير مصيرها.

وأكدت الحكومات الثلاث، في بيانات منفصلة، أن الاعتراف بالدولة الفلسطينية ينسجم مع القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة، ويجسد الحق المشروع للشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة على حدود الرابع من حزيران 1967، وعاصمتها القدس الشرقية.

وقال رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر، إن هذه الخطوة "تهدف لإحياء الأمل في حل الدولتين"، موضحًا أن الاعتراف لا يعني بأي شكل من الأشكال مكافأة لحركة حماس، التي "لن يكون لها دور في الحكومة الفلسطينية المستقبلية"، وعاصمتها القدس.

أما رئيس وزراء كندا مارك كارني، فشدد على أن بلاده تعتبر الاعتراف خطوة ضرورية لدفع عملية السلام، وأضاف: "نؤمن بأن حل الدولتين هو السبيل الوحيد لإنهاء الصراع وضمان الأمن للفلسطينيين والإسرائيليين".

وفي السياق ذاته، أكد رئيس وزراء أستراليا أنتوني ألبانيزي، أن الاعتراف يعكس التزام أستراليا الثابت بحل الدولتين، مشيرًا إلى أن "الوقت قد حان للاعتراف بحق الشعب الفلسطيني في العيش بحرية وأمان في دولته المستقلة".