نتنياهو: لا تراجع عن الحسم في غزة ورفض إقامة دولة فلسطينية

فلسطين اليوم- القدس المحتلة

أكد رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، اليوم، الأحد أن حكومته "مستمرة بديناميكية قوية في المعركة" من أجل ما وصفه بـ"الحسم النهائي والقضاء على حركة حماس"، إلى جانب "إعادة جميع المختطفين".

وأضاف نتنياهو في تصريحات نقلتها وسائل إعلام عبرية، أن "تل أبيب" ستواجه الأمم المتحدة و"كل الجبهات الأخرى"، مشيرًا إلى ضرورة التحرك لمواجهة ما سماه بـ"الدعاية الكاذبة" ضد "إسرائيل" على المستوى الدولي.

وشدد نتنياهو على رفضه إقامة دولة فلسطينية، معتبرًا أن مثل هذه الدعوات "تهدد وجود إسرائيل" و"تشكل جائزة غير منطقية للإرهاب"، على حد تعبيره.