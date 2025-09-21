7 شهداء بينهم اطفال ونساء اثر قصف مجموعة من المواطنين في مخيم البريج

فلسطين اليوم- غزة

أعلن مستشفى العودة في النصيرات مساء اليوم الأحد وصول سبعة شهداء، بينهم ثلاثة أطفال وسيدة، إضافة إلى 15 إصابة معظمهم من النساء والأطفال، إثر قصف إسرائيلي استهدف تجمعًا للمواطنين أمام مقر عيادة تتبع لوكالة "الأونروا" في مخيم البريج وسط قطاع غزة.

ووصفت مصادر طبية الإصابات بأنها بين المتوسطة والحرجة، في وقت تعمل فيه الطواقم الطبية بأقصى طاقتها وسط نقص حاد في الأدوية والمستلزمات، نتيجة الحصار المستمر.

ويأتي هذا الاستهداف ضمن سلسلة من الغارات العنيفة التي يشنها جيش الاحتلال الإسرائيلي على المناطق المكتظة بالسكان، والتي أسفرت عن سقوط مئات الضحايا المدنيين خلال الأيام الماضية، وسط صمت دولي متواصل وتحذيرات أممية من تفاقم الكارثة الإنسانية في القطاع.