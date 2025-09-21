موقع عبري: المعلومات الاستخباراتية أثارت الذعر بين الجنود قبل اقتحام غزة

فلسطين اليوم- القدس المحتلة

كشفت تقارير إعلامية عبرية نقلها موقع واللا العبري أن ضباطًا في جيش الاحتلال الإسرائيلي أقرّوا بأن المعلومات الاستخباراتية التي قُدمت للقوات البرية قبيل دخول مدينة غزة ساهمت في خلق حالة من الخوف والارتباك بين الجنود.

وبحسب المصادر، فإن التحذيرات الأمنية التي سبقت العملية، والتي تحدثت عن أنفاق مفخخة وكمائن وأفخاخ معدّة للمقاتلين الإسرائيليين، كانت أحد العوامل التي أثّرت على معنويات القوات الميدانية، وزادت من القلق المسبق تجاه المواجهة المباشرة داخل أحياء غزة.

وأكد الضباط أن "التهيئة النفسية والاستخباراتية سبّبت توترًا مفرطًا لدى الجنود، ما انعكس سلبًا على أدائهم في بعض المواقع"، مشيرين إلى أن الاستعدادات لم تكن كافية لمستوى التعقيد الميداني الذي واجهوه.