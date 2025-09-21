الاحتلال يزعم: مسلحون يحاولون محاكاة أساليب المقاومة في غزة داخل الضفة الغربية

فلسطين اليوم- القدس المحتلة

كشفت القناة العبرية ال 15 نقلا عن مصدر أمني إسرائيلي، أن هناك تصاعدا في ما وصفه بـ"ظاهرة محاكاة الحرب في قطاع غزة" داخل الضفة الغربية.

وحذر المصدر من أن مسلحين في الضفة يتابعون عن كثب تكتيكات المقاومة الفلسطينية في غزة ويحاولون تطبيقها على الأرض.

وأوضح المصدر أن الاحتلال رصد مؤخرًا محاولات لإطلاق صواريخ بدائية وتثبيت عبوات ناسفة على مركبات عسكرية في مناطق مختلفة من الضفة، في مشهد وصفه بـ"المقلق والمتسارع".

وأضاف أن "المسلحين يسعون إلى استنساخ أساليب الاستهداف التي تستخدمها المقاومة في غزة ضد قوات الجيش الإسرائيلي، ما يفتح جبهة جديدة من التحديات الأمنية" في الضفة الغربية.

يُذكر أن الاحتلال يواصل عملياته العسكرية في الضفة منذ بداية الحرب على غزة، وسط تحذيرات من تحول الضفة إلى ساحة مواجهة مفتوحة.