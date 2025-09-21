مصادر عبرية: الجيش استخدم 5000 ناقلة جند قديمة لتفجير منازل الفلسطينيين في غزة

فلسطين اليوم- القدس المحتلة

أفادت إذاعة جيش الاحتلال ، اليوم الأحد، أن الجيش يستخدم نحو 5000 ناقلة جند مدرعة من الجيل القديم، في عمليات ميدانية بمدينة غزة، حيث يتم تفخيخ هذه الناقلات وتحويلها إلى روبوتات متفجرة" لتدمير المباني السكنية.

وذكرت الإذاعة أن تأثير التفجير الناتج عن هذه الآليات يعادل قنبلتين جويتين ثقيلتين من سلاح الجو، في خطوة تهدف إلى تسريع عمليات الهدم واسعة النطاق داخل الأحياء المدنية.

ويأتي هذا الإعلان في وقت تتصاعد فيه التقارير الدولية والحقوقية التي تحذر من الدمار الهائل في مدينة غزة جراء سياسة الأرض المحروقة التي تنتهجها إسرائيل، وسط تزايد المخاوف من جرائم حرب وعمليات تهجير ممنهجة* ضد المدنيين.