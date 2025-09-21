75 شهيدًا و304 إصابات خلال 24 ساعة جراء العدوان الإسرائيلي المتواصل

فلسطين اليوم- غزة

أعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة أن مستشفيات القطاع استقبلت خلال الساعات الـ24 الماضية 75 شهيدًا بينهم 4 شهداء تم انتشالهم من تحت الأنقاض، إضافة إلى 304 إصابات جديدة، جراء العدوان الإسرائيلي المتواصل.

وذكرت الوزارة أن الحصيلة الإجمالية للعدوان الإسرائيلي المستمر منذ السابع من أكتوبر 2023 ارتفعت إلى 65,283 شهيدًا و166,575 إصابة.

وفي سياق متصل، أوضحت الوزارة أن من بين الضحايا 5 شهداء و24 إصابة سقطوا أثناء محاولتهم الحصول على المساعدات الإنسانية، ليرتفع بذلك عدد ما يُعرف بـ"شهداء لقمة العيش" إلى 2,523 شهيدًا وأكثر من 18,473 مصابًا.

وأكدت الوزارة أن الأوضاع الإنسانية والصحية في القطاع تزداد سوءًا في ظل تصاعد وتيرة الهجمات، وغياب الحماية للمواطنين، واستمرار القيود المفروضة على دخول الإمدادات الطبية والإغاثية.