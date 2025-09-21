الصحة بغزة: ارتفاع وفيات المجاعة إلى 440 حالة بينهم 147 طفلًا

فلسطين اليوم- غزة

أعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة تسجيل 4 حالات وفاة جديدة خلال الـ24 ساعة الماضية* نتيجة *المجاعة وسوء التغذية، ما يرفع إجمالي عدد الوفيات المرتبطة بسوء التغذية إلى 440 حالة، من بينهم 147 طفلًا.

وأوضحت الوزارة أن 162 حالة وفاة تم تسجيلها منذ إعلان تصنيف المجاعة رسميًا في القطاع من قِبل نظام التصنيف المرحلي المتكامل للأمن الغذائي (IPC)، من بينها 32 طفلًا*.

وأكدت الوزارة أن هذه الأرقام تعكس تدهورًا خطيرًا في الوضع الإنساني، مشددة على ضرورة التحرك الدولي العاجل لإدخال الغذاء والدواء، ورفع الحصار المفروض على القطاع منذ ما يقارب عامين.