إطلاق صاروخين من غزة على أسدود المحتلة

فلسطين اليوم

أُطلق صاروخان، صباح اليوم الأحد، من قطاع غزة باتجاه أسدود المحتلة.

وأفادت مصادر عبرية،بإطلاق صاروخين من قطاع غزة باتجاه منطقة أسدود المحتلة، مشيرة إلى أن منظومة القبة الحديدية اعترضتهما.

وذكرت المصادر أنه تم اعتراض الصاروخين، مشيرة لسماع أصوات ٤ انفجارات في أسدود بعد اطلاق صواريخ من غزة.

وأوضحت أن صاروخ انفجر بمنطقة "بيتسان" قرب أسدود جنوبي كيان الاحتلال.

وعقب إطلاقهما، دوّت صفارات الإنذار في أشدود ومستوطنتي نيتسان وشتوليم. ولم يُبلّغ عن وقوع إصابات.



