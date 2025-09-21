57 شهيدا في عدوان الاحتلال المتواصل منذ فجر اليوم

فلسطين اليوم

استشهد 57 مواطنًا وأصيب العشرات ، منذ فجر اليوم الأحد، في عدوان الاحتلال المتواصل على قطاع غزة لليوم الـ 715.

وبحسب مستشفيات القطاع، بلغت حصيلة الشهداء 57.

وأعلن مستشفى العودة أنّه استقبل 5 شهداء بينهم 3 أطفال، وسيدة و15 إصابة جُلهم من الأطفال والنساء جراء استهداف الاحتلال "الإسرائيلي" تجمع للمواطنين أمام مقر عيادة تابعة لوكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا" بمخيم البريج وسط قطاع غزة.

كما استشهد 4 مواطنين وأصيب و23 آخرين بينهم 7 أطفال و9 سيدات، إثر قصف طائرات الاحتلال الإسرائيلي لمخيمات وسط قطاع غزة.

وقصفت المدفعية الاحتلال بشكل مكثف ومتكرر مناطق متفرقة في حي الشيخ رضوان وشارع الجلاء.

كما نفّذت قوات الاحتلال عمليات نسف وتفجير بواسطة عربات مسيّرة ومفخخة في شارع النفق، وحي الشيخ رضوان، ومنطقتي الكرامة والمخابرات.

وصباح اليوم الأحد، شهد محيط أبراج المخابرات والكرامة شمال غربي مدينة غزة إطلاق نار وتفجير عربات مفخخة.