حالة الطقس: فلسطين تشهد موجة حر حتى الثلاثاء المقبل

فلسطين اليوم

توقعت دائرة الأرصاد الجوية، اليوم الأحد، أن تشهد فلسطين خلال الأيام المقبلة أجواء متقلبة بين الحارة والعادية، مع تحذيرات من التعرض المباشر لأشعة الشمس في ساعات الذروة.

ودعت الأرصاد الجوية إلى تجنب التعرض المباشر لأشعة الشمس خاصة يومي الإثنين والثلاثاء بين الساعة 11 صباحا و4 عصرا، والحذر من إشعال النار في الأماكن التي تكثر فيها الأعشاب الجافة.

كما توقع الراصد الجوي أن يكون الطقس، اليوم الأحد، غائما جزئيا إلى صاف، مع ارتفاع إضافي على درجات الحرارة لتصبح أعلى من معدلها السنوي العام بقليل.

الأجواء ستكون شديدة الحرارة في الأغوار حيث تقترب الحرارة من 40 مئوية، بينما يسود مساء جو لطيف ومنعش خاصة في المناطق الجبلية.

ويوم الاثنين، يطرأ ارتفاع آخر على درجات الحرارة لتتجاوز المعدل السنوي بثلاث درجات.

ويكون الطقس حارا نسبيا إلى حار، شديد الحرارة في الأغوار حيث قد تلامس الحرارة حاجز الأربعين، مع ساعات المساء والليل يصبح الجو لطيفا ومنعشا في الجبال.

الرياح جنوبية غربية إلى جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحيانا، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

ويوم الثلاثاء، يستمر الارتفاع على درجات الحرارة، لتصبح أعلى من المعدل السنوي بخمس درجات.

ويكون الجو شديد الحرارة في المناطق الغورية وحرارة تتجاوز فيها الحرارة الأربعين مئوية. ليلا يسود جو منعش في المناطق الجبلية.

الرياح جنوبية غربية إلى جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة، والبحر خفيف ارتفاع الموج.