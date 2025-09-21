الاحتلال يعتقل القيادية حنين زعبي من الناصرة

فلسطين اليوم

اعتقلت شرطة الاحتلال، صباح اليوم الأحد ،القيادية والنائبة السابقة بالكنيست عن التجمع الوطني الديمقراطي، حنين زعبي، من منزلها في مدينة الناصرة بمنطقة الجليل.

وأفاد موقع صحيفة يديعوت أحرونوت ابعبرية، بأن شرطة الاحتلال اعتقلت صباح اليوم القيادية الزعبي، من منزلها في الناصرة بالاراضي المحتلة العام 48.

وأشار الموقع العبري إلى أن الاحتلال يتهم الزعبي بـ"التحريض" ، وتم نقلها إلى مركز في مدينة طبريا المحتلة.

وزعمت شرطة الاحتلال في بيان أصدرته، فور اعتقال زعبي أنه تمّ قبل توقيف سيّدة من سُكّان النّاصرة للتَّحقيق، بشُبهة التَّحريض والتَّماهي مع تنظيم يتبع للمقاومة.