حرس الثورة الإيرانية: استعداداتنا في أعلى جاهزيتها للرد على أي عدوان

فلسطين اليوم

أكّد حرس الثورة الإسلامية في إيران، اليوم الأحد، أنّه "في حال ارتكب العدو أي خطأ جديد، أو عدوان، فإن إيران سترد رداً قاتلاً وتجعل منه درساً للآخرين"، محذّراً "العدو الإسرائيلي والإدارة الأميركية من ارتكاب أي خطأ ضد مصالح إيران أو أمنها الوطني أو سيادتها الإقليمية".

وشدّد حرس الثورة، في بيان بمناسبة "أسبوع الدفاع المقدس"، على أنّ "أي خطأ يرتكبه الأعداء سيواجه برد حاسم وقوي، وفي الوقت المناسب، من قبل القوات المسلحة الإيرانية، وخاصة حرس الثورة"، مشيراً إلى أنّ "الاستعدادات القتالية الشاملة والتخطيط الاستراتيجي، والقدرات الاستخباراتية، والدفاع البري والبحري والجوي، والصاروخي والسيبراني، جميعها على أعلى درجات الجاهزية، ومستعدة للرد".

وأضاف بيان حرس الثورة، إن "العدوان الأخير أثبت قدرة القوات المسلحة، حتى في أصعب ظروف العقوبات الاقتصادية، والضغوط المركبة والمتعدّدة، التي يمارسها الأعداء في مختلف القطاعات".

وأشار إلى أنّ "القوات المسلحة الإيرانية تمكنت بالاعتماد على المعرفة والقدرات المحلية، من الوصول إلى مستوى من الاكتفاء الذاتي والنمو والردع في المجالين العسكري والدفاعي".

ولفت إلى أن : "إيران استطاعت أن تخوض المعركة مع جيوش الدول المتقدّمة، وأن تحقّق النصر، وتحبط مخطّطات العدو".

وفي أواخر آب/أغسطس الماضي، أكد حرس الثورة الإيرانية أن أعداء إيران لم يحقّقوا أهدافهم من العدوان الأخير، مشيراً إلى أنّ الحرس لديه بنك من المعلومات.