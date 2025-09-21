إصابة 8 جنود للاحتلال بانقلاب مركبتهم في غزة

فلسطين اليوم

أصيب 8 جنود للاحتلال، اليوم الأحد، بانقلاب آلية عسكرية إسرائيلية على مشارف مدينة غزة شمال القطاع.

وأفاد موقع يديعوت أحرونوت العبري، بأن 8 جنود من لواء "كفير" أصيبوا بجروح متوسطة وطفيفة في انقلاب سيارة "هامر" عسكرية على مشارف مدينة غزة.

وأشار الموقع العبري إلى أن اثنين من الجنود أصيبا بجروح متوسطة فيما أصيب الباقون بجروح طفيفة.

ويوم السبت، أعلن جيش الاحتلال أن قوات الفرقة 98 تعمق عملياتها في مدينة غزة، حيث عملت خلال الأيام الأخيرة على تطويق المدينة.