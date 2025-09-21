الاحتلال يشن حملة اقتحامات واعتقالات بالضفة الغربية

فلسطين اليوم

اقتحمت قوات الاحتلال، فجر اليوم الأحد، أنحاء متفرقة من الضفة الغربية، وشنت حملة اعتقالات ومداهمات واسعة تخللها اقتحام للمنازل.

وصباح اليوم الأحد، اعتقلت شرطة الاحتلال القيادية والنائبة السابقة عن التجمع الوطني الديمقراطي، حنين زعبي، من منزلها في مدينة الناصرة بالجليل، بادعاء "التحريض على الإرهاب".

وبحسب مصادر محلية، اعتقلت قوات الاحتلال كلا من الأسير المحرر قتيبة عازم من منزله في بلدة سبسطية بنابلس،الأسير المحرر محمود عبد الهادي من بلدة عزموط شرقي نابلس.

كذلك اعتقلت قوات الاحتلال الأسير المحرر مصعب مليطات بعد اقتحام منزله في بيت فوريك بنابلس بعد شهور من اعتقال زوجته.

وطالت اعتقالات الاحتلال المواطن نديم وجيه من بلدة قصرة جنوب المدينة بعد مداهمة منزله والعبث بمحتوياته، والشاب مقداد صباح من بلدة عوريف.

وفي السياق نفسه، اعتقلت قوات الاحتلال الشاب محمد سلطان ملاح والدكتور مجاهد برهان شديد بعد أن شنت حملة مداهمات، واعتقالات في بلدتي علار وصيدا شمال طولكرم، حيث أخضع الاحتلال عددا من المعتقلين للتحقيق الميداني.

كذلك اقتحمت قوات الاحتلال عدة بلدات وقرى في الخليل، واعتقلت آدم تامر أبو عرقوب من مدينة دورا ، والشاب مصطفى الطويل وهو شقيق الأسير أنس الطويل من منطقة قيزون بالمدينة، والشاب محمد حسين العلامي من بيت أمر.