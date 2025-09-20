توتر إسرائيلي-مصري بسبب التحركات العسكرية في سيناء

فلسطين اليوم- وكالات

كشفت القناة 12 العبرية، نقلًا عن مصادر "إسرائيلية"، أن رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو طلب سابقًا من إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الضغط على مصر لتقليص تواجدها العسكري في سيناء, في ظل تنامي القلق الإسرائيلي من التعزيزات العسكرية المصرية المتزايدة في المنطقة.

وأشار الصحفي باراك رافيد إلى أن مسؤولين إسرائيليين أبدوا مخاوف من أن البنية التحتية العسكرية التي تبنيها القاهرة في سيناء قد تُستخدم لأغراض هجومية مستقبلاً، معتبرين أن تلك الخطوات تُشكّل مصدر توتر متصاعد بين تل أبيب والقاهرة.

ويأتي هذا التطور في وقت حساس يشهد تصعيدًا إقليميًا، ما يعكس هشاشة العلاقات الأمنية بين الطرفين رغم اتفاقية السلام المستمرة منذ أكثر من أربعة عقود.