34 شهيدًا و200 مصاب بغزة خلال 24 ساعة

فلسطين اليوم

أفادت وزارة الصحة بغزة، اليوم السبت، بوصول 34 شهيدا و 200 مصابا إلى مستشفيات القطاع خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأوضحت الوزارة في بيان، أن عددًا من الضحايا ما زالوا تحت الركام وفي الطرقات، تعجز طواقم الإسعاف والدفاع المدني عن الوصول إليهم حتى اللحظة.

وأشارت الصحة إلى ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي إلى 65,208 شهداء و166,271 مصابا منذ السابع من تشرين الأول/ أكتوبر للعام 2023م.

وبينت أن حصيلة الشهداء والإصابات بلغت منذ 18 آذار/مارس 2025 حتى اليوم 12,653 شهيدًا و54,230 إصابة.

وأشارت الصحة إلى أن عدد ما وصل إلى المستشفيات خلال الـ24 ساعة الماضية من شهداء المساعدات بلغ 4 شهداء و18 إصابة، ليرتفع إجمالي شهداء لقمة العيش ممن وصلوا المستشفيات إلى 2,518 شهيدًا وأكثر من 18,449 إصابة.

كما سجلت مستشفيات القطاع حالتي وفاة، نتيجة المجاعة وسوء التغذية، ليرتفع العدد الى 442 منهم 147 طفلًا.

ومنذ إعلان "IPC" للمجاعة في غزة تم تسجيل 164 حالة وفاة، من بينهم 32 طفلًا.