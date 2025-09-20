الأورومتوسطي: "إسرائيل" تستخدم يوميًا أكثر من 17 عربة مفخخة في غزة

فلسطين اليوم- غزة

أكد المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان، ومقره جنيف، إن الجيش الإسرائيلي يستخدم عربات مفخخة بكثافة غير مسبوقة في مدينة غزة، بما يعادل قوة زلزال يوميًا، في تصعيد وصفه بـ"الخطير" لجريمة الإبادة الجماعية المستمرة ضد سكان القطاع.

وأوضح المرصد في بيان، أن الجيش فجّر نحو 120 عربة مفخخة خلال الأسبوع الأخير فقط، بما يقارب 840 طنًا من المتفجرات، أي بمعدل أكثر من 17 عربة يوميًا، مشيرًا إلى أن قوة التفجير تعادل زلزالًا بقوة 3.7 درجات على مقياس ريختر لكل تفجير.

واعتبر المرصد أن هذا الاستخدام المفرط للقوة في الأحياء السكنية "يمثل تصعيدًا مروعًا في سياسات التدمير والقتل الجماعي، ويؤكد تعمد إسرائيل استهداف المدنيين والممتلكات المدنية".

وحذر من أن هذا النمط من الهجمات "يُفاقم الكارثة الإنسانية في غزة، ويشكل انتهاكًا فاضحًا للقانون الدولي الإنساني واتفاقيات جنيف".

وطالب المجتمع الدولي بـ"التحرك الفوري لوقف هذه الجرائم ومحاسبة المسؤولين عنها، ووضع حد لما وصفه بـ الهجوم الوحشي المتواصل على سكان قطاع غزة منذ 24 شهرًا متتالية".