حماس: الاحتلال يستهدف الطواقم والمنشآت الطبية في غزة ضمن سياسة إبادة جماعية

فلسطين اليوم

اتهمت حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، اليوم، جيش الاحتلال الإسرائيلي بمواصلة سياسة تدمير المنشآت الطبية في قطاع غزة، واستهداف الطواقم الصحية وعائلاتهم، في إطار ما وصفته بـ"الإبادة الجماعية" الممنهجة بحق الشعب الفلسطيني.

وقالت الحركة في بيان صحفي إن "آخر جرائم الاحتلال تمثلت في الاستهداف المتعمد صباح اليوم لعائلة الدكتور محمد أبو سلمية، مدير مجمع الشفاء الطبي، ما أدى إلى استشهاد خمسة من أفراد عائلته، بينهم شقيقه وعدد من الأطفال"، معتبرةً ذلك "رسالة إرهابية دموية تهدف إلى دفع الكوادر الطبية قسراً لمغادرة مدينة غزة".

وأشارت إلى أن عدد شهداء الطواقم الطبية منذ بدء العدوان الإسرائيلي في أكتوبر 2023 تجاوز *1,700 شهيد*، إلى جانب *اعتقال نحو 400 آخرين* في ظروف قاسية، مؤكدة أن هذه الممارسات تشكّل "جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية" وسط صمت دولي مخزٍ.

ودعت حماس المجتمع الدولي ومؤسساته إلى تحرك عاجل لوقف "سياسة التجويع والتهجير والتدمير"، والعمل على *محاكمة قادة الاحتلال أمام المحكمة الجنائية الدولية*، على الجرائم المرتكبة بحق المدنيين والمنظومة الصحية في القطاع المحاصر.