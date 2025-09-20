الدفاع المدني: الاحتلال يستخدم عربات مفخخة وفرق الإنقاذ تواجه صعوبات كبرى

فلسطين اليوم- غزة

كشف المتحدث باسم الدفاع المدني في قطاع غزة أن قوات الاحتلال الإسرائيلي تستخدم عربات مفخخة لتدمير المباني السكنية في مدينة غزة، ما يزيد من حجم الدمار ويُعقّد جهود الإنقاذ.

وأكد أن قوات الاحتلال تستهدف أي تجمعات للمواطنين بشكل مباشر، عبر القصف وإطلاق النار، في انتهاك صارخ للقانون الدولي الإنساني.

وأشار إلى أن فرق الدفاع المدني تواجه نقصًا حادًا في الإمكانيات والمعدات اللازمة للاستجابة السريعة، مما يعيق عمليات البحث عن ناجين تحت الأنقاض وتقديم المساعدة للضحايا.