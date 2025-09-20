"غوتيريش": وقف المذبحة في غزة مطلب عاجل وفوري

فلسطين اليوم

أكد الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، اليوم السبت، على ضرورة اتخاذ إجراءات عاجلة لمعالجة الأزمة الإنسانية في قطاع غزة، داعيًا إلى وقف فوري لإطلاق النار ووقف ما وصفه بالمذبحة الجارية في القطاع.

وأوضح غوتيريش خلال لقائه وكيلة الأمين العام للتواصل العالمي، ميليسا فليمينغ، أن السلام والأمن سيكونان من أبرز محاور اجتماعات الأمم المتحدة رفيعة المستوى المقررة الأسبوع المقبل، مشيرًا إلى أن العالم يواجه تحديات متعددة تشمل الحروب.

وأشار الأمين العام إلى أن معاناة المدنيين في غزة بلغت مستويات غير مسبوقة من المجاعة وتدهور الخدمات الصحية، مؤكدًا أن حجم الدمار والخسائر يعتبر الأكبر منذ توليه منصبه.

ودعا "غوتيريش" قادة العالم للعمل على تغيير المسار وتعزيز التعاون الدولي لمواجهة هذه الأزمات، في ظل شعور متزايد بالإفلات من العقاب.