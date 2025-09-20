فرنسا بصدد الاعتراف بالدولة الفلسطينية الاثنين المقبل

فلسطين اليوم

أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، أمس الجمعة، أنه أبلغ نظيره الفلسطيني محمود عباس، خلال اتصال هاتفي، عزمه الاعتراف بدولة فلسطين الاثنين المقبل.

وأوضح ماكرون، في تدوينة نشرها عبر منصة شركة "إكس"، أنه بحث مع عباس الأوضاع الإنسانية الملحة في الأراضي الفلسطينية، بما في ذلك قطاع غزة.

وأكد ماكرون أنه يعتزم الإعلان عن الاعتراف بدولة فلسطين خلال تواجده في نيويورك ضمن خطة للسلام.

وأضاف الرئيس الفرنسي أنه جدّد لعباس مطالب بلاده بإجراء إصلاحات داخل السلطة الفلسطينية لضمان استقرار الدولة المستقبلية.

وأشار إلى أن الرئيس الفلسطيني أكد التزامه بتنفيذ هذه الإصلاحات.

وقال ماكرون، إن بلاده ستواصل مرافقة المؤسسات الفلسطينية في هذا المسار، وستعمل على ضمان تنفيذ الالتزامات الرامية إلى تحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة.