قوات الاحتلال تعتقل فلسطينيين من قلقيلية ونابلس

فلسطين اليوم

اقتحمت قوات الاحتلال، فجر اليوم السبت، فلسطينيين خلال اقتحامها قرية حجة شرق قلقيلية ومخيم العين غرب مدينة نابلس شمالي الضفة الغربية.

وأفادت مصادر محلية بأن قوات الاحتلال اعتقلت خمسة مواطنين من قرية حجة، وهم: الشيخ حسام مصالحة، عكرمة نوفل، عمر النور مصالحة، حمدان ربع، ورئيس مجلس حجة أبو ماجد بصلات.

وبحسب المصادر، وقبل انسحاب قوات الاحتلال من مخيم العين غرب نابلس، اعتقلت الشاب محمد المبروك ووالد المطارد أحمد جبريل، بعد حملة مداهمات وتفتيش في أزقة المخيم.