تعرف على حالة طقس فلسطين اليوم السبت

فلسطين اليوم

توقعت دائرة الأرصاد الجوية، اليوم السبت، أن يكون الجو غائما جزئيا إلى صافٍ ويطرأ ارتفاع على درجات الحرارة لتصبح حول معدلها السنوي العام.

وأوضحت الأرصاد الجوية أن الرياح ستكون جنوبية شرقية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحيانا والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج.

أما هذه الليلة؛ فيكون الجو غائما جزئيا باردا نسبيا في المناطق الجبلية معتدلاً في باقي المناطق، وتكون الرياح غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر متوسط ارتفاع الموج.

وغدًا الأحد، توقعت الأرصاد أن يكون الجو غائما جزئيا إلى صافٍ ويطرأ ارتفاع آخر على درجات الحرارة لتصبح أعلى من معدلها السنوي العام بقليل، وتكون الرياح جنوبية شرقية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحيانا والبحر خفيف ارتفاع الموج.