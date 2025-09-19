شهيدان وإصابات في غارات إسرائيلية على جنوب لبنان

فلسطين اليوم

استشهد مواطنان،وأصيب آخرون، اليوم الجمعة في غارات لجيش الاحتلال على جنوب لبنان.

واستهدفت الغارات الإسرائيلية بلدات انصار وتبنين وحاروف، بحسب مصادر محلية لبنانية.

وأفادت وزارة الصحة اللبنانية في بيان باستشهاد مواطن وإصابة 11 آخرين، اثنان منهم بحالة حرجة، في غارة العدو الإسرائيلي على سيارة أمام مدخل مستشفى تبنين الحكومي.

وفي بيان آخر منفصل، قالت الصحة اللبنانية، إن غارة الاحتلال على سيارة في بلدة أنصار أدت إلى ارتقاء شهيد.

كما أغار الطيران المسّير المعادي بصاروخ على أرض مفتوحة في بلدة حاروف.

ويواصل جيش الاحتلال خرق اتفاق وقف إطلاق النار في لبنان الذي دخل حيز التنفيذ في 27 تشرين الثاني 2024 بسلسلة اعتداءات وغارات يومية.