33 شهيدًا و146 مصابًا في غزة خلال 24 ساعة

فلسطين اليوم

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية بغزة، اليوم الجمعة، أن مستشفيات القطاع استقبلت خلال 24 ساعة الماضية 33 شهيدًا و146 مصابًا جراء العدوان الإسرائيلي المستمر.

وأفادت الصحة في تقريرها الإحصائي اليومي، بارتفاع حصيلة العدوان منذ السابع من أكتوبر 2023 إلى 65,174 شهيدًا و166,071 إصابة، فيما بلغت الحصيلة منذ 18 مارس 2025 وحتى اليوم 12,622 شهيدًا و54,030 إصابة.

وأضافت الصحة، أنه خلال الساعات الـ 24 الماضية وصل شهيد و17 مصابا من منتظري المساعدات ، ليرتفع إجمالي العدد إلى 2,514 شهيدًا وأكثر من 18,431 إصابة.

وأكدت الوزارة، أن عددًا من الضحايا لا يزالون تحت الركام وفي الطرقات، حيث تعجز طواقم الإسعاف والدفاع المدني عن الوصول إليهم حتى اللحظة.