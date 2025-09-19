الصحة بعزة: 4 وفيات جراء الجوع وسوء التغذية خلال 24 ساعة

فلسطين اليوم

استشهد 4 مواطنين بينهم طفل، اليوم الجمعة، جراء الجوع وسوء التغذية في قطاع غزة بفعل الحصار الإسرائيلي المتواصل.

وأفادت وزارة الصحة الفلسطينية بغزة، في بيان لها، بأن الساعات الـ 24 الماضية شهدت وفاة 4 حالات نتيجة المجاعة وسوء التغذية بينهم 1 طفل، ليرتفع إجمالي وفيات سوء التغذية إلى 440 شهيدًا، من بينهم 147 طفل.

ومنذ إعلان (IPC) للمجاعة في غزة، سُجّلت 162 حالة وفاة، من بينهم 32 طفل.

وتواصل سلطات الاحتلال إغلاق معابر غزة، وتفرض حصارا محكما أحدث مجاعة غير مسبوقة.