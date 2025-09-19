لازاريني: التضليل الإعلامي يستغل كأداة لصرف الانتباه عن الفظائع بغزة

فلسطين اليوم

قال المفوض العام لوكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا)، فيليب لازاريني، اليوم الجمعة، إن التضليل الإعلامي ما زال يستغل كأداة لصرف الانتباه عن الفظائع الجارية في قطاع غزة الممزق بالحرب.

وأوضح لازاريني في منشور على منصة إكس أن "أونروا كانت أول المستهدفين، تلتها وكالات الأمم المتحدة الأخرى، ووسائل الإعلام، والمؤسسات الصحية".

وأشار إلى أن أحدث الأمثلة على ذلك يتمثل في "إنكار المجاعة في غزة، وتجاهل استنتاجات لجنة التحقيق المستقلة التابعة للأمم المتحدة التي خلصت هذا الأسبوع إلى أن إسرائيل ارتكبت إبادة جماعية بحق الفلسطينيين".

وأضاف لازاريني أن هذا الإنكار يستهدف "تقويض تقييمات وتحليلات الخبراء الدوليين، والترويج لروايات تنكر الفظائع وتحط من إنسانية الفلسطينيين".