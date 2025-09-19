آلاف المستوطنين يقتحمون حائط البراق قبيل "رأس السنة العبربة"

فلسطين اليوم

اقتحم آلاف المستوطنين، صباح يوم الجمعة، منطقة حائط البراق غربي المسجد الأقصى المبارك، قبيل ما يسمى "رأس السنة العبرية"، الاي توافق يومي الإثنين والثلاثاء المقبلين.

وتزامنت اقتحامات المستوطنين مع إجراءات عسكرية مشددة فرضتها قوات الاحتلال على بوابات المسجد الأقصى وفي البلدة القديمة، للتضييق على المصلين والمرابطين.

ويستعد أنصار جماعات "الهيكل" المزعوم تنفيذ اقتحامات واسعة للمسجد الأقصى، بالتزامن مع ما يسمى "رأس السنة العبرية".

وتبدأ هذه الاقتحامات في الفترة ما بين 22 و24 سبتمبر الجاري، وتمتد ليومين كاملين.

هذا وتتواصل الدعوات المقدسية الواسعة لأهالي القدس والداخل الفلسطيني المحتل للحشد والنفير والتوجه إلى الأقصى، والمشاركة في الرباط في باحاته، إفشالًا لمخططات الاحتلال ومستوطنيه.