713 يوما من الابادة في قطاع غزة.. مجازر وتدمير وتجويع

فلسطين اليوم

يواصل جيش الاحتلال، اليوم الجمعة، عدوانه على قطاع غزة لليوم الـ 713، تزامنا مع عدوان بري على مدينة غزة، مخلفا عشرات الشهداء والإصابات و دمارا واسعا في الممتلكات، وسط حرب تجويع تحصد أرواح الأبرياء يوميا.

واستشهد 15 مواطناً وأصيب العشرات، فجر وصباح اليوم الجمعة في غارات إسرائيلية على قطاع غزة .

واستقبل مستشفى الشفاء 5 شهداء، والعودة 5 آخرين، والمعمداني 3، فيما وصل شهيد إلى مستشفى الأقصى.

واستشهد مواطن وأصيب آخرون باستهداف منزل بالقرب من قهوة غبن بمخيم الشاطىء غرب غزة

وأكدت مصادر محلية، استشهاد مواطنين وعدد من الإصابات جراء قصف إسرائيلي على خيمة للنازحين في مواصي خان يونس جنوبي قطاع غزة.

وأعلنت مستشفى شهداء الأقصى، استشهاد مواطن وعدد من الإصابات بقصف طائرات الاحتلال مجموعة من المواطنين في محيط مسجد البلد القديم بدير البلح وسط قطاع.

كما أكدت مستشفى العودة – النصيرات، استشهاد مواطن وإصابات إثر غارة إسرائيلية على مجموعة من المواطنين بمخيم النصيرات وسط قطاع غزة.

وأشارت المستشفى إلى أنها استقبلت خلال الـ24 ساعة الماضية 6 شهداء من بينهم اثنان مجهولين الهوية، إضافة إلى 10 إصابات، جراء قصف قوات الاحتلال الإسرائيلي لتجمعات المواطنين عند نقطة توزيع المساعدات الإنسانية جنوب وادي غزة وسط القطاع، إلى جانب استهدافات أخرى في وسط القطاع.

كما أصيب عدد من المواطنين جرّاء قصف مدفعي إسرائيلي استهدف محيط مفترق السوسي في مخيّم الشاطئ غربي مدينة غزة.