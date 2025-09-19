أسعار العملات
معبر الكرامة مغلق أمام حركة المسافرين اليوم الجمعة
أعلنت الإدارة العامة للمعابر والحدود، أن معبر الكرامة مغلق اليوم الجمعة، أمام حركة المسافرين المغادرين والقادمين من وإلى الأردن.
وكان من المقرر أن يعمل المعبر اليوم الجمعة حتى الساعة الثانية عشرة والنصف ظهرا.
وأمس الخميس، قُتل جنديان إسرائيليان إثر عملية إطلاق نار وطعن وقعت عند معبر الكرامة (اللنبي)، الواقع على الحدود بين الضفة الغربية والأردن، في هجوم وصفته وسائل إعلام عبرية بأنه "يوم قاسٍ جداً" بالنسبة للاحتلال.