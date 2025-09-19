19 قتيلًا للاحتلال منذ مطلع أيلول بينهم 12 جنديًّا

فلسطين اليوم

قتل 19 جنديا إسرائيليا على الأقل، في عمليات للمقاومة الفلسطينية بالضفة الغربية المحتلة وقطاع غزة، منذ مطلع سبتمبر/ أيلول الجاري، فيما أعلن جيش الاحتلال انتحار جنديين آخريْن.

وفي مطلع أيلول، انتحر جندي إسرائيلي من الاحتياط، من منطقة "معالوت ترشيحا" في شمال فلسطين المحتلة.

وفي الثامن من أيلول قتل 11 جنديا إسرائيليا، منهم 4 في قطاع غزة، و7 إثر عملية إطلاق نار في القدس المحتلة.

وفي التاسع من أيلول، أعلن الاحتلال انتحار جندي داخل شقته في "رحوفوت"، قبل ساعات من زفافه، وفق إعلام عبري.

وأمس الخميس، قتل 6 جنود إسرائيليين، أربعة منهم في تفجير جيب عسكري في رفح جنوبي قطاع غزة، واثنان في عملية إطلاق نار وطعن، نفذها مواطن أردني على معبر الكرامة بين الضفة الغربية والأردن.

ووفق إحصائيات جيش الاحتلال، وصل عدد القتلى في صفوفه منذ بداية الحرب على غزة إلى 904 جنود وضباط، وسط اتهامات متكررة من جهات عديدة، بإخفاء الجيش الحصيلة الحقيقية لقتلاه وجرحاه.